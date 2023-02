“Si sta aprendo la porta” GF Vip 7 | colpo di scena | non era previsto E il terremoto è pronto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il GF Vip prepara altri due ingressi in casa. Uno riguarda Milena Miconi, uscita dopo essere stata informata della morte del suo manager Alessandro Lo Cascio. L’uomo aveva 52 anni e l’attrice ha subito comunicato ai suoi coinquilini la volontà di lasciare la casa. “Come faccio a stare qua dentro, non me la sento. Non ce la farei a reggere”, ha quindi detto Milena Miconi agli altri concorrenti del reality. Quindi ha ricevuto l’incoraggiamento di Manila Nazzaro (ex concorrente) che l’ha invitata a rientrare in casa: “Devi essere forte anche per Ale che vorrebbe vederti lì dentro fino alle fine”, ha scritto su Twitter. Alessandro Lo Cascio era uno dei manager più conosciuti nel mondo dello spettacolo. Gestiva le carriere, tra gli altri e le altre, di Manila Nazzaro, Angela Melillo, Sandra Milo, Vincenzo De Lucia. “Oggi il mio amato Alessandro se n’è andato dove non sentirà più alcun ...