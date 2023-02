Si fermano Agazzi e Bogdan | in gruppo Palumbo e Favilli | domani seduta a porte chiuse

(Di giovedì 9 febbraio 2023) La prima squadra prosegue gli allenamenti in vista dell’impegno con il Parma in programma sabato 11 febbraio al Liberati, alle 16.15.I rossoverdi hanno lavorato stamattina al Taddei: ai box Mantovani (influenza)(lesione muscolare di medio grado all’adduttore sinistro) e(lesione muscolare di basso grado al polpaccio destro) mentre sono tornati in; lavoro personalizzato per Capuano., a partire dalle 14.00, allenamento aall’antistadio. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Dunque Bogdan esicuramente out, Mantovani ancora in dubbio. Riguardo a Palumbo, è realtà più che appurata quanto possa essere importante per il gioco offensivo. Quando manca, o quando non ...(dal 40 stD.), Sorensen F.. A disposizione:D., Bogdan L., Cassata F., Celli A., Corrado N., Diakite S., Ghiringhelli L., Krapikas T. (Portiere), Moro R., Paghera F., Proietti M., ...

