Sfida atomica La Cina supera gli Usa sui missili balistici

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il Comando strategico degli Stati Uniti (Stratcom) ha comunicato al Congresso che la Repubblica Popolare Cinese ha un numero maggiore di lanciatori per iintercontinentali (Icbm) rispetto a quelli a disposizione dell’arsenale nucleare statunitense. La nota di Stratcom, il comando unificato combattente delle Forze armate a stelle e strisce che si occupa di gestire il deterrente atomico degli Stati Uniti, ha evidenziato anche i rapidi progressi nella modernizzazione cinese del proprio programma nucleare militare. Il rapporto del Pentagono, inoltre, avverte che Pechino starebbe non solo incrementando il numero di lanciatori, ma anche delle testate, potendo arrivare a metterne in campo circa 1.500 entro il 2035. Gli Usa restano in testa Le scorte Usa, comunque, contengono oltre 3.700 testate, di cui un migliaio dispiegate sui lanciatori ...