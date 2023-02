SF - 23 ed SF23 | attenzione a non confondere Ferrari e Dallara!

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il "trattino" della punteggiatura, un segno ortografico che in certi casi può fare tutta la differenza del mondo. Può capitare di fare confusione, a volte, tra la sigla di una vettura ed un'altra, ma ...

Può capitare di fare confusione, a volte, tra la sigla di una vettura ed un'altra, ma in questo caso viene in soccorso proprio lui, il "trattino", per ristabilire la differenza: SF - 23 ed. ...Il risultato è la nuova Dallara, creata su tre pilastri fondamentali: stile, aerodinamica e ... Grandeè stata posta anche sullo sviluppo aerodinamico, finalizzato al miglioramento dei ...

Le due letter e le due cifre sono le stesse, ma il trattino presente nel nome dell'una e non in quello dell'altra permette di identificare due monoposto che scenderanno in pista nel 2023 ...