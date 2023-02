Serie A | ‘File Pogba’ | quando tornerà? Perché non debutta? Continuerà alla Juventus?

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 9 febbraio 2023) 2023-02-09 13:43:00 Calcio italiano: Paul Pogba (Lagny-sur-Marne, 1993) è tornatola scorsa estate come ‘fuoriclasse’. Il Torino ha festeggiato il ritorno (gratuito) del suo ‘figliol prodigo’ dopo una seconda parentesi al Manchester United con più luci che ombre. ‘Nuvole’ che non è riuscito a spaventare al suo ritorno al ‘calcio’. Tutto è stato una brutta notizia dal suo ritorno, a partire dal tentativo di ricatto che si è concluso con l’arresto del fratello. Ed è che Mathias è venuto ad accusarlo di ricorrerestregoneria per ferire Mbappé.“È un traditore”, ha detto. Preoccupazione nella squadra francese per il caso Pogba Non ha ancora giocato un minuto con la!!! Nello sport nessuna traccia. Letterale. Paul Pogba ha provato per forza, senza successo, ad arrivare ai Mondiali. “Il ...