Sei orfano di The Mentalist? Cinque serie che fanno al caso tuo

Leggi su youmovies

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Chi ha amato Thenon può non vivere di nostalgia. Ma eccoche non può assolutamente perdere Theè senza alcun dubbio una delletv americane più amate degli ultimi anni. Anche in Italia l’impatto e gli ascolti sono stati di quelli importanti, come dicono e confermano i numeri. Le