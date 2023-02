Segregata in casa | ecco la condanna per i genitori della vittima

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAiello del Sabato (AV) – Il Tribunale di Avellino, dinanzi al GUP Francesca Spella, ha avuto luogo il rito abbreviato nei confronti di Marina Guarriello e Giuseppe D’Amore, accusati di maltrattamenti nei confrontifiglia. La richiesta da parte del Pubblico Ministero è stata di anni 16 di reclusione per la madree, ancora, di anni 14 per il padre. Il magistrato, alla fine, ha messo ladi anni 14 per la donna e di anni 12 per il marito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ciò non avrebbe tuttavia impedito loro di costringerla ad abbandonare la scuola per andare a lavorare, oltre che di tenerlaina suon di minacce ed insulti quando voleva uscire con le ......ritrovato a fine novembre 2022 in un casolare abbandonato a poche centinaia di metri dalla...di dichiarare che la figlia sia ancora viva e ostaggio del governo italiano che la terrebbe...

