Seconda serata di Sanremo al 62% di share | Amadeus “Vittoria di tutti”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Ladel Festival di, suRai1, è stata seguita da 10 milioni e 545 mila spettatori, con unodel 62,3 per cento. Nella prima parte (21.18-23.37) gli spettatori sono stati 14 milioni e 87 mila, con unodel 61,1 per cento. Nellaparte (23.40-01.40) 6 milioni e 352 mila, con unodel 65,6 per cento.«Non avrei mai immaginato questi dati di ascolto. Si tratta di unadi tutte le persone che salgono su quel palco, vale per Al Bano, Ranieri e Morandi ma anche pergli altri. Anche i temi sociali hanno un'importanza incredibile. Ho visto persone in platea con le lacrime agli occhi dopo l'intervento di Pegah e Drusilla”, ha commentatoin ...