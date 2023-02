(Di giovedì 9 febbraio 2023) Se fanno una stupidaggine sorridono beffardi: 'E adesso la racconterai su Leggo?'. E allora eccomi qui a descrivervi la faccia che noi tutti abbiamo fatto vedendo in diretta la furia del giovane ...

... Sarò vecchio e ho apprezzato le scuse postume, ma se fosse dipeso da me Blanco stava ancora lì a raccogliere lesul palco dell'Ariston…Ci sono proprio tutti: Uno su mille, Se bruciasse la città, Perdere l'amore,rosse, Felicità ... A fine esibizione chiede di dare un '5' a Morandi (tutti punti per il Fantasanremo). 20.44 " Si ...

Se son rose si raccoglieranno leggo.it

"Se son rose" di Massimo Vitali: quando il tuo capo ti licenzia e tua ... Oubliette Magazine

“Alexa, che succede a Sanremo”, l'assistente vocale di Amazon ... Genova3000

San Valentino, Fonzone Caccese propone il suo Irpinia Rosato Doc ilmattino.it

Barbara D'Urso: "Esco con Flavio Briatore. Non credevo mi stesse simpatico, avevo un pregiudizio" Today.it

Siamo andati al vero sito del relitto e lo abbiamo ricostruito al meglio e questo ha aiutato il ricordo ad attraversare le generazioni". La presa di coscienza di Rose, la bellezza dell'amore tragico ...I 28 artisti in gara a Sanremo 2023 si sono esibiti tutti. Da Tananai a Giorgia, nessuno escluso. La classifica generale è già fuori ma tra look e canzoni sono due giorni che non ...