Se Fedez vuole davvero sbeffeggiare il potere rilegga la storia della pianista russa Judina

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Dopo Chiara Ferragni ecco in diretta dalla Costa Concordia ormeggiata a Sanremo il marito. Ai bordi di una piscina il rapper milanese ha colto l’occasione per srotolare il suo pensiero. La foto di Bignami strappata; la Roccella anche lei additata. Ne ha avuto per tutti. Una pernacchia al Codacons, i soldi dei contribuenti, l’omaggio a Vialli. Un’uscita che ha dato una scossa a una serata che aveva visto come apice i piegamenti di Albano. Una sorta di risposta alle scalciate di Blanco. Questa volta peròprecisa: “Mi assumo tutta la responsabilità”. L’aveva detto anche il 1 maggio 2021. All’epoca bersaglio era il leghista Andrea Ostellari, reo di non essere d'accordo con il ddl Zan. Anche in quella occasione la solita chiosa: “da persona libera mi assumo tutta la responsabilità”. Non so se è l’effetto Benigni, il fermento per ...