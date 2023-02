Se conservi i pomodori in frigo | toglili subito! Ti spieghiamo il perchè

Leggi su donnaup

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Senza dubbio è uno degli ortaggi più amati in Italia, li acquistiamo e automaticamente sistemiamo iin. Anche se è l’estate la stagione del loro massimo splendore, del loro succoso sapore, del loro colore vermiglio, ormai li troviamo sempre nel banco ortofrutticolo della grande distribuzione, ma anche al mercato o nel negozio di alimentari sotto casa. Certo, sarebbe meglio procurarsi sempre e solo frutta e verdura a chilometro zero, anche per scongiurare la presenza di pesticidi, ma qui non vogliamo trattare questo spinoso argomento. Desideriamo, piuttosto, fare luce sul metodo di conservazione. Quando li mettiamo inrifero, sicuramente compiamo un’azione quasi meccanica, ma è davvero questo il luogo giusto per conservarli? La risposta non è univoca e vi stupirà alquanto: dipende! Da cosa? Scopriamolo insieme! Se ...