Scusate il ritardo | i Cugini di campagna e un palco cercato da 50 anni

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Questo non è un répechage ma proprio un esordio: con mezzo secolo diarrivano a Sanremo idiche suldel Festival non avevano mai suonato nonostante il successo di Anima mia che nel 1973 fu il brano italiano più presente in hit parade e almeno un altro paio di 45 giri da ricordare (Un'altra donna, Meravigliosamente). Due di loro, i fratelli gemelli Ivano “Poppi” e Silvano Michetti, sono i componenti originari di questa strana band votata al glam pop, ai travestimenti circensi con tutine in lamé, ad acconciature cotonate e, soprattutto, all'irresistibile falsetto impostasi come cifra stilistica nel loro repertorio. Anche se autori di prodotti commerciali o comunque non proprio impegnati, idiappartengono a quel mondo del ...