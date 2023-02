Scuola | Ciarambino | Servono fondi e servizi

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 9 febbraio 2023) «Basta guardare i numeri, inquietanti, per avere idea di quanto sia grave nel nostro Paese e in Campania, la dispersione scolastica e la povertà educativa. L’Italia è già fanalino di coda in Europa, con un tasso del 12,7% registrato nel 2021. Nella nostra regione il tasso di abbandono scolastico nel 2021 si è attestato al 14,65%, il più elevato in Italia dopo Sicilia e Puglia. Il recente rapporto di Save The Children ha evidenziato come la dispersione scolastica sia strettamente correlata alla povertà, altissima nella nostra Regione, e sull’offerta dieducativi.e soprattutto». Nel suo intervento al Consiglio regionale monotematico di oggi, la Vicepresidente Valeria, ha sottolineato come sia necessario confrontarsi «con un contesto di povertà economica che ...