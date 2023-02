Scuola | a Trento il Ddl ' Libertà educativa famiglie'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023), 9 feb. (Adnkronos) - Un disegno di legge per “garantire ladelle”, e che di fatto è la modifica della legge provinciale sulladel 2006, è stato presentato oggi adal primo firmatario, il consigliere provinciale di Fratelli d'Italia Claudio Cia, insieme al consigliere provinciale della Lista Fassa Luca Guglielmi, all'assessore all'Istruzione Mirko Bisesti e al presidente di ProVita & Famiglia onlus Antonio Brandi. Il disegno di legge, numero 148 del 3 giugno 2022, è attualmente in discussione nella V commissione (Istruzione e Ricerca), in attesa di approvazione per poi passare al vaglio del Consiglio provinciale. Il testo prevede che la partecipazione alle attività che non rientrano nel curriculum obbligatorio, come quelle ...