Scudetto del bilancio | altro successo per De Laurentiis | può ripetere ciò che ha fatto la Juventus

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il campionato del Napoli è stato fin qui straordinario, un cammino netto che sta facendo viaggiare gli azzurri di Luciano Spalletti a una media impressionante che, se mantenuta, porterà inevitabilmente a festeggiare il terzodella storia del club. Un traguardo inaspettato, se si pensa al mercato estivo con il Napoli che rinunciava ai suoi big per far spazio a tanti giovani di belle speranze.Napoli 2022/23, chiusura in attivo Ed è proprio questo l’colto dal presidente Aurelio De, lo “del“. Come sottolineato dall’edizione odierna de Il Mattino, grazie al mercato operato in estate, con gli incassi delle cessioni di Koulibaly (40 milioni dal Chelsea) e Fabian Ruiz (24 milioni dal PSG), e agli addii dei ...