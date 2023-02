(Di giovedì 9 febbraio 2023) Settantaquattro perquisizioni in diversi comuni, 200 unità operativeGuardia diin campo per sgominare un'associazione finalizzata all'esercizio abusivo di...

... alcune dotati di 'doppia cassa' per occultare la raccolta, numerose schede utilizzate per alterare gli apparecchi e due postazioni abusive di sale... è arrivato dal ministro dell'Economia digitale, Puttipong Punnakanta In base alla legge thailandese, infatti, sia la pornografia che i siti disul web sonoVai alla Fotogallery

Scommesse illegali, perquisizioni Gdf in diversi comuni campani Agenzia ANSA

Scommesse illegali sulle corse dei cani alla Noce, multa da 250 mila euro per un internet point PalermoToday

Scommesse illegali e slot truccate, blitz della Finanza in Campania Virgilio

Sale gioco e scommesse illegali, 74 perquisizioni a Napoli e provincia Cronache della Campania

Terni: eseguito mandato d'arresto europeo per il capo di un'organizzazione criminale internazionale dedita a gioco d ... Terni in rete

ad una associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo dell'attività di gioco e scommesse e al riciclaggio dei proventi illecitamente conseguiti. Nello specifico, sono state effettuate ...ad una associazione per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo dell’attività di gioco e scommesse e al riciclaggio dei proventi illecitamente conseguiti. Nello specifico, sono state effettuate ...