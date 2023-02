Sciopero scuola a Roma venerdì 10 febbraio | orari e lezioni a rischio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 febbraio 2023) È stato annunciato lonazionale del personale scolastico per domani10. A incrociare le braccia saranno i docenti, il personale amministrativo, i dirigenti e anche il personale tecnico ausiliario. Si tratta di una protesta indetta dall’Unione sindacale di Base, tra le altre cose, per il mancato aumento degli organici di docenti e Ata e per la mancata integrazione Ata del cosiddetto ‘organico aggiuntivo Covid’. Il personale docente e Ata protesterà davanti al Ministero In occasione delloè anche prevista una manifestazione che si terrà davanti al ministero dell’Istruzione a partire dalle 10, sempre di domani mattina. Sono attese ripercussioni sul consueto andamento dellevisto che è prevista un’adesione di un numero considerevole di manifestanti che va dalle ...