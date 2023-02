Scienza | la nipote di Marie Curie il 14 febbraio a Milano ne spiegherà l’importanza ai giovani

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – Gli studenti di alcuni Istituti Superiori di Secondo grado dipotranno incontrare il giorno 142023 dalle 10.00 alle 13.00 presso la sala conferenze di Palazzo Reale la fisica Hélène Langevin Joliot,di Pierre e. L’obiettivo di questo incontro unico, organizzato da Fondazione Bracco in collaborazione con il Comune di, è far innamorare idella, grazie a una testimonianza d’eccezione. La famiglia-Joliot conta ben sei Premi Nobel, cinque per lae uno per la Pace. “Lae la Pace sono due elementi indispensabili per rispondere alla grande sfida che costituisce oggi una transizione ecologica sempre più urgente nel ...