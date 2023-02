Sci | Mondiali | Goggia terza nella seconda prova della discesa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Méribel, 9 feb. - (Adnkronos) - Due austriache al comando alla finediaidi Méribel, in Francia. Stephanie Venier ha fatto segnare il miglior tempo, con un training chiuso in 1'29?80, per appena 1 centesimo di vantaggio sulla connazionale Mirjam Puchner. Sofianon è stata da meno con il terzo tempo a 17 centesimi. La campionessa bergamasca, dopo il miglior cronoprima giornata di training, ha mostrato ancora grande confidenza con la “Roc de Fer”, con tempi notevolissimiparte centrale del tracciato. Alle spalle dell'azzurra, l'austriaca Ramona Siebenhofer e la francese Laura Gauche, rispettivamente a 4 e 5 centesimi da Sofia. Da qui in avanti il vuoto, con la sesta classificata – la ticinese Lara ...