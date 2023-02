Sci | Mondiali | canadese Crawford oro nel SuperG davanti al norvegese Kilde

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Courchevel, 9 feb. - (Adnkronos) - Va a Jamesl'oro inaidi sci alpino in corso sulle nevi francesi di Courchevel e Meribel. Iltrionfa a sorpresa con il tempo di 1'07"22, precedendo di un solo centesimo ilAleksander Aamodt(1'07"23). A completare il podio il francese Alexis Pinturault (1'07"48), vincitore della combinata. Solo quarto lo svizzero Marco Odermatt (1'07"59) grande favorito alla vigilia. Niente medaglie per gli italiani, il migliore è Mattia Casse 13° (1'08"32), più dietro Innerhofer (1'08"79) ventesimo e Guglielmo Bosca (1'08"96) ventiseiesimo. Caduta per Paris, fortunatamente senza conseguenze.

Davanti all'azzurra le austriache Venier e Puchner MERIBEL (FRANCIA) - Due austriache al comando alla fine della terza prova di discesa aidi Méribel, in Francia. Stephanie Venier ha fatto segnare il miglior tempo, con un training chiuso in 1'29"80, con appena un centesimo di vantaggio sulla connazionale Mirjam Puchner. Sofia ...La notizia della morte di Elena Fanchini, ad appena 37 anni, è piombata aidiin corso in Francia. Una notizia che ha scosso il team Azzurro. Non era un epilogo inatteso, perché si sapeva che il suo stato di salute era in peggioramento. Ma questo non modifica il ...

Mondiali sci 2023, Crawford oro nel SuperG maschile. Caduta per Paris Sky Sport

Mondiali di sci alpino oggi: dove vederli in tv, calendario e orari delle gare Corriere della Sera

Mondiali sci: Goggia terza nella prova 2 di discesa - Sci Agenzia ANSA

Sci, Mondiali: Crawford vince l'oro e beffa Kilde nel Super G - Sportmediaset Sport Mediaset

Mondiali sci: oro superG al canadese Crawford, azzurri indietro - Trentino AA/S Agenzia ANSA

Casse il migliore col 13esimo posto MERIBEL (FRANCIA) (ITALPRESS) - James Crawford si mette al collo la medaglia d'oro in supergigante ai Mondiali ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-407b9cc4-8498-eeb0-c770-30e4c3c7eb ...