Sci alpino | Mondiali Courchevel Méribel 2023 | Crawford vince a sorpresa il super-G | Casse miglior azzurro

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Jamesconquista ala medaglia d’oro aididi scindo il-G maschile. Il canadese scende senza pressioni ma inanella la cosiddetta gara della vita e ottiene ilcrono, che gli regala il gradino più alto del podio. Beffa clamorosa per Aleksander Aamodt Kilde, che nonostante sia riuscito a precedere il grande favorito Odermatt non può nemmeno festeggiare perché l’atleta sceso con il pettorale seguente (il 10, Kilde aveva il 9) l’ha subito scavalcato. A rendere il tutto ancora più amaro è la distanza che separa i due: un solo centesimo. Completa il podio il beniamino di casa Alexis Pinturault, che dopo l’oro in combinata maschile conquista ...

La delusione del velocista azzurro che ha provato ad aggredire subito il tracciato. Nonostante l'incidente non perde, però, il sorriso e ...Elena Fanchini, la medaglia d'argento ai Mondiali e due vittorie in Coppa del Mondo diUn lutto ha colpito la squadra femminile di Coppa del mondo die tutta la famiglia degli sport ...

James Crawford piazza la clamorosa sorpresa nel superG dei Mondiali di sci alpino a Courchevel. Il canadese non aveva mai vinto in Coppa del Mondo e ha scelto proprio il momento giusto per salire per ...