Sci alpino | Mondiali 2023 | il borsino del superG maschile Favoriti | outsider | speranze di medaglia dell’Italia

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Idi sciproseguono con ilche si disputerà sulla pista Eclipse di Courchevel. Il favorito n.1 non potrà che essere lo svizzero Marco Odermatt, al momento il miglior interprete in assoluto della disciplina: nella stagione in corso di Coppa del Mondo è sempre salito sul podio nelle sei gare disputate, collezionando ben quattro vittorie, tra cui le ultime due a Cortina d’Ampezzo. Quando è andato ‘male’, l’elvetico è arrivato terzo…In più avrà il vantaggio non da poco che il tracciato sarà disegnato dall’allenatore degli svizzeri Reto Nydegger, dunque aspettiamoci un vero e proprio ‘gigantone’, con porte angolate che potrebbero mettere in difficoltà i velocisti puri. L’unico che sembra poter veramente impensierire Odermatt è il grande rivale norvegese Aleksander Aamodt ...