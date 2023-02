Sci alpino | la lettera di Sofia Goggia ad Elena Fanchini | “Anima straziata” E cita Vasco Rossi

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Archiviato un terzo posto nella seconda prova cronometrata della discesa ai Mondiali di Meribel,ha pubblicato sui social un lungo messaggio dedicato a, scomparsa nella giornata di ieri all’età di 37 anni per un cancro all’intestino (scoperto cinque anni fa e ripresentatosi la scorsa estate). Di seguito il contenuto integrale del post della sciatrice bergamasca: “Le persone che ho amato rimarranno sempre nel mio cuore. Rimarranno nel cuore, esattamente come quella sensazione di unione e solidarietà in cui mi sono disperatamente rifugiata ieri sera quando, appena appresa la notizia, noi ragazze e noi tutti – devastati – ci siamo abbracciati forte, piangendo silenziosamente, insieme: nella vita capitano dei momenti dove improvvisamente ci si rende conto che tutto ciò che inseguiamo così ...

