Sci alpino | James Crawford beffa Kilde di 0 01 ed è campione del mondo di superG! Odermatt fuori dal podio | caduto Paris

(Di giovedì 9 febbraio 2023)piazza la clamorosa sorpresa nel superG dei Mondiali di scia Courchevel. Il canadese non aveva mai vinto in Coppa dele ha scelto proprio il momento giusto per salire per la prima volta in carriera sul gradino più alto del. Un titolo iridato che mancava al Canada dal 2017, quando Erik Guay si impose, sempre in superG, a St.Moritz. Una prestazione incredibile quella del nordamericano, che è stato il migliore nella parte di tracciato che forse meno gli si addiceva. Inveceha pennellato nelle curve finali,ndo per un solo centesimo il norvegese Aleksander Aamodt, che deve ancora una volta rimandare il primo titolo mondiale della carriera. E’ il Mondiale anche di Alexis Pinturault, che festeggia una ...