Sci alpino | Innerhofer | “Mi sentivo bene all’inizio | poi ho perso velocità” Bosca | “Non è arrivato il risultato sperato”

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Giornata molto deludente per l’Italia dello scia Courchevel, sede quest’oggi del superG maschile dei Campionati Mondiali 2023. Sull’Eclipse gli azzurri non sono riusciti ad esprimersi al meglio, anche a causa di una tracciatura abbastanza sfavorevole, restando ben lontani dalla corsa per le medaglie e dovendosi accontentare di piazzamenti fuori dalla top10. Mattia Casse è stato il migliore degli italiani al traguardo in 13ma posizione a 1?10 dal vincitore a sorpresa James Crawford, mentre Dominik Paris è caduto a metà gara. Più distanti gli altri due azzurri, convocati di fatto solo per disputare la competizione odierna (in discesa libera verranno schierati Florian Schieder e Matteo Marsaglia), con20° e26°. Di seguito le loro dichiarazioni ai microfoni della FISI. Christof: “Mi son ...