Sci alpino | come sta Dominik Paris | “Ho preso una bella botta alle natiche…”

(Di giovedì 9 febbraio 2023)si è purtroppo reso protagonista di una caduta durante il superG dei Mondiali 2023 di sci. L’azzurro stava disputando unagara sulla pista di Courchevel e si trovava provvisoriamente al comando dopo il secondo intermedio, ma poi ha commesso un errore nella parte centrale della pista ed è volato a terra. L’altoatesino ha anticipato troppo una curva verso destra e ha impattato in pieno contro una porta, è stato sbalzato in aria ed è finito poi sulla neve con la pancia a terra, terminando la propria caduta nei pressi delle reti.ha commentato la propria prova ai microfoni della Rai: “Sapevo che oggi era da tutto o niente, su una pista corta così o rischi o sei dietro. Sono stato un po’ troppo cattivo su quel palo, volevo fare velocità. Ero troppo ...

Elena Fanchini, la medaglia d'argento ai Mondiali e due vittorie in Coppa del Mondo di

