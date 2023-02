Sci alpino | come sta Dominik Paris dopo la caduta in superG | gli ultimi aggiornamenti

(Di giovedì 9 febbraio 2023)è caduto durante ildei Mondiali 2023 di sci. L’azzurro stava disputando un’eccellente prova sulla pista di Courchevel edue intermedi si trovava in vantaggio di 37 centesimi nei confronti dello svizzero Loic Meillard. L’altoatesino, sceso con il pettorale numero 6, ha commesso un errore a metà tracciato, nel corso del terzo intermedio. Il nostro portacolori ha anticipato troppo una curva verso destra e ha impattato in pieno contro una porta, è stato sbalzato in aria e si è reso protagonista di una spaccata in volo, finendo poi sulla neve con la pancia a terra e terminando la proprianei pressi delle reti.è rimasto a terra per qualche istante, ma poi si è rialzato brillantemente sulle proprie gambe ...

Salomon aveva già implementato con successo i sistemi di allacciatura BOA® sugli scarponi touring e da snowboard, ma mai su un prodotto in materiale plastico "duro" come gli scarponi da. ..." Courchevel. Va a James Crawford l'oro in SuperG ai mondiali diin corso sulle nevi francesi di Courchevel e Meribel. Il canadese trionfa a sorpresa con il tempo di 1'0722, precedendo di un solo centesimo il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (1'0723). A ...

Mondiali sci 2023, Crawford oro nel SuperG maschile. Caduta per Paris Sky Sport

Mondiali di sci alpino oggi: dove vederli in tv, calendario e orari delle gare Corriere della Sera

Sci alpino, Mondiali 2023: le pagelle di oggi. Crawford sorpresa d'oro. Odermatt delude, azzurri sottotono OA Sport

Fanchini e le sue vittorie: grazie di tutto Elena! - Video Sci Alpino Femminile NEVEITALIA.IT

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Mondiali in DIRETTA: DIRETTA: Sofia Goggia terza ad un soffio dalle austriache, Stuhec non scende in pista OA Sport

James Crawford sorprende i favoriti e si prende una clamorosa medaglia d’oro nel superG dei mondiali di sci alpino in corso di svolgimento a Courchevel. Argento per il norvegese Aleksander Aamodt ...Supergigante maschile ai Mondiali di Courchevel, sono quarto Marco Odermatt AI piedi del podio, invece, Marco Odermatt che è il dominatore della generale in Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino.