Sci alpino | come sta Dominik Paris dopo la caduta | “Ho preso una bella botta alle natiche…”

(Di giovedì 9 febbraio 2023)si è purtroppo reso protagonista di unadurante il superG dei Mondiali 2023 di sci. L’azzurro stava disputando unagara sulla pista di Courchevel e si trovava provvisoriamente al comandoil secondo intermedio, ma poi ha commesso un errore nella parte centrale della pista ed è volato a terra. L’altoatesino ha anticipato troppo una curva verso destra e ha impattato in pieno contro una porta, è stato sbalzato in aria ed è finito poi sulla neve con la pancia a terra, terminando la proprianei pressi delle reti.ha commentato la propria prova ai microfoni della Rai: “Sapevo che oggi era da tutto o niente, su una pista corta così o rischi o sei dietro. Sono stato un po’ troppo ...

Il video con gli highlights del super - G maschile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di. La vittoria va al canadese James Crawford, che ribalta i pronostici della vigilia e centra un oro insperato. Preceduti Kilde (per un solo centesimo) e Pinturault, che completano il podio. ...Le pagelle del super - G maschile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di. Medaglia d'oro per il canadese James Crawford, che precede il norvegese Kilde, argento, e il francese Pinturault, bronzo. Deludono gli svizzeri Odermatt e Meillard, mentre Mattia Casse è ...

Ora lo svizzero Loic Meillard. 11.30 Iniziato il superG maschile dei Mondiali di sci alpino. L’Italia nel Nuovo Millennio ha vinto l’oro in questa gara nel 2007, 2011 e 2019 con Staudacher, Innerhofer ...Courchevel-Meribel. James Crawford si mette al collo la medaglia d’oro in supergigante ai Mondiali di sci alpino , male gli italiani e anche il «bergamasco» Mattia Casse. Oro per il canadese chiude co ...