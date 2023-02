Schlein Pd | ' Con Bonaccini differenze sulla linea politica | ecco quali sono'

Bonaccini è in testaquasi 12 mila voti e si trova ben 12 punti avanti rispetto alla giovane sfidante. Elly, dal canto suo, ottiene il 37% dei 25 mila iscritti che si sono finora espressi....dirigente che ha guidato il partito a livello nazionale appoggia Ellye sono gli stessi che volevano limitare le primarie o addirittura toglierle del tutto per eleggere il segretarioi ...

Pd, Bonaccini in testa con 49,11%: segue Schlein con 37% Adnkronos

Bonaccini a Roma (tra Togliatti e “pastarelle”): “Ex capi con Schlein” Il Fatto Quotidiano

Primarie Pd, nel Milanese avanti Schlein con il 45% La Repubblica

Schlein inciampa sul naso con un assist ai razzisti: Non è ebreo ma etrusco Affaritaliani.it

Congressi Pd, a Cuneo città vince Schlein col 70% TargatoCn.it

Modena, 9 feb. (askanews) -VIDEODOCITW_Stefano Bonaccini da PAT su inviatiIN 00:08 OUT 01:11"Sono molto contento e soddisfatto" per i primi risultati che arrivano dai circoli, ma "questo è il primo ro ...Basta considerare come ci si sbarazza del passato (dal jobs act al 41 bis per i terroristi) con uno slogan e un’alzata di spalle. Non so se su questa strada il presidente dell’Emilia-Romagna riuscirà ...