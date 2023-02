...dell'eurodeputato Nicola Procaccini e gli interventi del ministro della Salute Orazioe ... Un momento importante perle persone a donare la propria voce per regalare la parola a ...Abbiamo la necessità dii nostri operatori sanitari, creare corsi di formazione su ... All'evento è intervenuto anche il Ministro della Salute, Orazio, che ha dichiarato: '...

Schillaci: “Sensibilizzare i giovani sulla lotta contro i tumori già a scuola. La prevenzione è importante” Orizzonte Scuola

Festival di Sanremo. Il messaggio di Schillaci agli italiani: “La ... Quotidiano Sanità

Al Festival di Sanremo ci sarà Schillaci. Il ministro presenta ... Sanità Informazione

Sanità, ecco le linee programmatiche del Ministro Schillaci Osservatorio Malattie Rare

Tumori. Bisogna ridurre le disparità, in Europa il 32% dei decessi è ... Quotidiano Sanità

Roma, 2 feb. (askanews) - Un viaggio lungo la penisola per sensibilizzare istituzioni e società alle difficoltà che le persone affette da malattie ...Nel 2022 in Italia è record per le donazioni di organi, tessuti e cellule staminali emopoietiche, per la prima volta sopra quota 1.800 (1.830, +3,7%). Bene anche i trapianti (3.887, +2,5%). (ANSA) ...