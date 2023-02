Schillaci | ‘oltre 50% cittadini non risponde a chiamata screening’

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Credo che uno degli effetti della pandemia sia stato proprio quello sui malati oncologici. Sono saltate tante visite, tanti screening. Sono saltati, credo, oltre 2 milioni di screening. Oggi i numeri per fortuna sono in ripresa ma non dobbiamo abbassare la guardia. Gli screening vengono fatti sul tumore dell’utero, sul cancro della mammella e sul tumore del colon retto: questi sono attualmente i tre screening presenti all’interno dei Lea nel nostro sistema sanitario nazionale. Io però credo che oltre il 50% deispesso non vada” a farli, “e purtroppo c’è anche una disparità importante di risposta tra regioni e regioni”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio, intervenendo al talk show dedicato alla prevenzione dei tumori organizzato a Casa Sanremo. “Su questo – ha esortato – ci dobbiamo impegnare e il ...