Schalke 04-Wolfsburg venerdì 10 febbraio 2023 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Anticipo del ventesimo turno di Bundesliga e ildi Kovac va a caccia di punti e riscatto sul campo del fanalino di coda04. Secondo pareggio a reti bianche consecutivo per la squadra di Reis contro il Monchengladbach, in una gara povera di emozioni. Un passo che non risolve i tanti problemi degli sky blues, che restano ultimi in classifica a -8 dalla InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo Corsa europea e lotta salvezza si intrecciano nell'anticipo della 20ª giornata di Bundesliga , alle 20.30 si affrontano il fanalino del campionatoe ilsettimo, reduce da due sconfitte consecutive.In Bundesliga alle ore 20.30 in campomentre in Liga alle ore 21 si affrontano Cadice e Girona. In Liga Portugal invece alle 21.15 troviamo Vizela - Chaves. PROGRAMMA PARTITE E ...

Schalke 04-Wolfsburg, il pronostico: Kovac favorito, si consiglia il X2 Footballnews24.it

Schalke-Wolfsburg, probabili formazioni: Svanberg e Yoshida dal 1'. Reis ospita Kovac Mediagol.it

Pronostico Schalke 04-Wolfsburg 10 Febbraio: 20ª Giornata di Bundesliga Bottadiculo

Pronostici Bundesliga, Wolfsburg favorito sullo Schalke di Yoshida Tuttosport

Pronostico Schalke-Wolfsburg, ipotesi X2 più Over 1,5 Corriere dello Sport

Come da tradizione la 20ª giornata di Bundesliga inizia oggi, venerdì 10 febbraio con l’anticipo serale che vedrà opposti Schalke 04-Wolfsburg. Le due compagini sono divise in classifica da 18 punti ...Il Wolfsburg è imbattuto negli ultimi cinque precedenti con lo Schalke 04 ed anche in questa circostanza dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta. Per la squadra di Reis è fondamentale tornare a fare ...