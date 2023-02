Schalke 04-Wolfsburg venerdì 10 febbraio 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Anticipo del ventesimo turno di Bundesliga e ildi Kovac va a caccia di punti e riscatto sul campo del fanalino di coda04. Secondo pareggio a reti bianche consecutivo per la squadra di Reis contro il Monchengladbach, in una gara povera di emozioni. Un passo che non risolve i tanti problemi degli sky blues, che restano ultimi in classifica a -8 dalla InfoBetting: Scommesse Sportive e