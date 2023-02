Scarpa d’Oro | il digiuno di Haaland aiuta Osimhen | la nuova classifica

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Victor, attaccante del Napoli e capocannoniere della Serie A, sta disputando una stagione stratosferica condita da ben 16 reti in campionato, realizzazioni che stanno facendo salire sempre più il nigeriano nelladella. In vetta c’è ovviamente Erlingche fino a questo momento ha segnato la bellezza di 25 gol in Premier League, numeri da extraterrestre. In seconda posizione Amahl Pellegrino del Bodo Glimt, anche lui a quota 25 realizzazioni ma che gli garantiscono 37,5 punti per il differente coefficiente di difficoltà del campionato. (FOTO: SSC Napoli)vicino al podio In terza posizione c’è Harry Kane grazie all’ultima rete realizzata nella vittoria per 1-0 contro il Manchester City e che lo ha portato a 17 gol in campionato. ...