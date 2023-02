Scambiati per ladri e uccisi a Ercolano | il legale | “Futili motivi provati scientificamente”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Esiste ed è provatal’aggravante dei”: a sottolinearlo, oggi, nell’aula 115 del Nuovo Palazzo di Giustizia, l’avvocato Maurizio Capozzodella famiglia di Tullio Pagliaro, ucciso con un colpo di pistola alla testa la notte il 28 e 29 ottobre 2021 a(Napoli), mentre era in auto con Giuseppe Fusella, anche lui assassinato allo stesso modo perché entrambiper. Imputato è l’autotrasportatore Vincenzo Palumbo, accusato di duplice omicidio volontario aggravato. Nella sua arringa l’avvocato Capozzo ha ribadito che Palumbo, “un soggetto sano che ha una avuto una reazione abnorme” era unicamente animato “dalla volontà di lavare l’onta” di un furto in casa subìto il mese prima. Per questo ...