Scalzo e in mutande fugge in strada per evitare l’arresto | preso 44enne

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Pimonte, in provincia di Napoli, con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, dopo essere stato inseguito indai carabinieri. I militari dell’arma hanno rinvenuto in casa del pusher droga, materiale per le dosi e soldi in contanti.e inL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La droga riempiva alcuni barattoli che l'uomo ha provato a nascondere, tentando la fuga da casa in. L'uomo è ora in carcere, in attesa di giudizio. - Advertisement -Il 44enne, infatti, ha tentato la fuga da casa in. Nonostante l'insolito freddo. L'uomo è ora in carcere, in attesa di giudizio. La vicenda ha subito fatto il giro della città e per ...

160 grammi di marijuana e droga in casa, tenta la fuga scalzo e in mutande appena i Carabinieri hanno iniziato i controlli. Tutto questo è accaduto a Pimonte in provincia di Napoli I Carabinieri della ...PIMONTE – I carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Pasquale Attianes e, 44enne di Pimonte già noto alle forze dell’ord ...