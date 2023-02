Scaletta Sanremo 2023 | quarta serata 10 febbraio | ordine di uscita e ospiti

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ladi, nelladi venerdì 10, prevede l’esibizione dei 28 artisti con una cover in duetto con ospite. Le votazioni dellacontribuiscono alla formazione della classifica di gradimento generale che premierà il vincitore disabato 11. Il programma dellaprevede l’interpretazione–esecuzione, da parte di ognuno dei 28 artisti in gara, di una Cover, scelta tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano ed internazionale degli anni ‘60, ’70, ’80 e 90’. TUTTO SU COVER E DUETTI DIGli artisti potranno quindi cantare anche in lingua straniera e dovranno esibirsi insieme ad ...