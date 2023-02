Santoriello | la vera storia del pm anti-Juve | cosa non torna

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Comunque vada a finire l'inchiesta Prisma, non sarà mai finita. Perché alcuni protagonisti stanno trasformando un'indagine in una commedia all'italiana. Il primo è Ciro, uno dei tre pubblici ministeri (Marco Gianoglio e Mario Bendoni gli altri due) dell'inchiesta che ha portato al rinvio a giudizio dei dirigenti dellantus e che ha generato la riapertura del processo sportivo sulle plusvalenze. Durante una conferenza organizzata da alcuni studi legali a tema bilanci quattro anni fa (14 giugno 2019 nella Sala Sforza dello Spazio Chiossetto a Milano), consapevole di essere ripreso da qualche telecamera, si pronunciava così: «Io non è che segua il calcio... no vabbè lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli... e odio lantus». Il pubblico rideva e il pm sorrideva, prima di aggiungere tutto divertito: «Quale delle ...