Santoriello-Juve | l''odio la Juve' e il 'mi è toccato archiviare' erano riferiti a Calciopoli

All'angolo per i colpi "social" dovuti ai video anti -in cui è protagonista, Cirostarebbe meditando di farsi da parte. Le polemiche non accennano a scemare, la posizione del pm si fa sempre più complicata. Video anti -, il popolo ...Cirodopo le critiche che sono arrivate da più parti ha continuato a dichiararsi sereno ... E ancora: "Non ci sarebbe neanche bisogno che lasi presenti. E' una vergogna quello che sta .

Santoriello-Juve, il precedente del 2017: perché decise di archiviare Tuttosport

La Juve, il caso Santoriello e il processo sportivo: cosa può succedere ora La Gazzetta dello Sport

Nuovo caos Santoriello: non sarà all'udienza Juve Corriere dello Sport

Caso Santoriello: per ragioni di opportunità il pm potrebbe non essere in aula all'udienza preliminare La Gazzetta dello Sport

Bufera Juve, Santoriello si difende dagli attacchi social: "Sono sereno" - Sportmediaset Sport Mediaset

Nessun provvedimento o atto formale nei confronti del pm Ciro Santoriello, uno dei tre magistrati della Procura di Torino impegnato nel processo plusvalenze nei confronti della Juventus, che nel 2019 ...Il caso Santoriello continua a far discutere. Negli ultimi giorni sono emersi diversi video del pubblico ministero che parla della Juventus e lo fa con toni che poco hanno a che vedere con il ruolo ...