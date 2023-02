Sanremo | sul ‘Suzuki Stage’ Renga e Nek Aspettando Verona

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 9 febbraio 2023) In una Piazza Colombo gremita, sul Suzuki Stage sono saliti ieri Francesco, che ha festeggiato i quarant’anni di carriera, e Nek. I due hanno interpretato in duetto un loro successo ciascuno: prima ‘Migliore’, poi ‘Fatti avanti amore’. Una piccola anticipazione live del grande appuntamento all’Arena didel prossimo 5 settembre. L’imperdibile evento “Nek”, una serata che si preannuncia unica e irripetibile, per ripercorrere le incredibili carriere di due artisti che con la loro musica hanno segnato intere generazioni. Da “Laura non c’è” ad “Angelo”, da “Fatti avanti amore” a “Il mio giorno più bello nel mondo”, sono solo alcuni dei brani chee Nek porteranno sul palco dell’Arena. Ecco la gallery di Carlo Capodanno Photographer (Sponsor Union Security, TSM automotive, Villa la Posada) ...