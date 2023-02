Sanremo | Paolo Vallesi a Leggo | ' Nel duetto con i Cugini di Campagna metterò i tacconi come loro?'

Vallesi intervistato da Leggo ha un dubbio: 'Nel duetto con i Cugini di campagna metterò i tacconi come loro'. L'alternativa, se mai dovesse accadere, è che i Cugini di campagna ...Vallesi torna al Festival dinella serata dei duetti , il 10 febbraio. L'artista fiorentino canta con i Cugini di Campagna, portando un medley dei loro più grandi successi, La forza ...

Blanco-Sanremo, Paolo Crepet: «I 20 anni non sono una giustificazione, è stato molto maleducato» ilmessaggero.it

Pagelle Sanremo 2023 seconda serata: il vuoto di Paolo e Chiara (4), a Lda serve di più (5), Tananai clone... Corriere della Sera

Sanremo Story / Paolo Vallesi: “Quante lettere dai fan dopo la Forza della vita” | TG Poste - Le notizie di TG Poste

"Sanremo che passione" di Paolo Mugnai: storia dei toscani al ... InToscana

Paolo Jannacci: «Mio padre consiglierebbe cultura e niente scorciatoie, anche a Sanremo» ilmessaggero.it

Il successo in Italia arriva nel 2012 grazie al film di Paolo Genovese Immaturi – Il viaggio in cui ... Nel 2015 conduce al fianco di Carlo Conti, Emma Marrone e Arisa il Festival di Sanremo, mentre ...SANREMO, 09/02/2023 – (adnkronos) “Sì, l’italia è un Paese razzista. Ma questo non vuol dire che tutti siano razzisti o ignoranti. È un Paese razzista che però sta migliorando. Non voglio sembrare ...