Sanremo | pagelle look di stasera | Maneskin più sobri del previsto tranne Victoria con smagliatura strategica 8 | Madame in total blu promossa 8

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Terza serata per il 73esimo Festival di: occhi puntati sulla co-conduttrice della serata, Paola Egonu, che vestirà Armani (come Francesca Fagnani ieri sera). I, che tornano...

Super serata alll'Ariston con l'elegantissima di Paola Egonu e i scatenati ...I Måneskin portano il ruock atutti gli anni da quando hanno vinto nel 2021, perché va bene il ruock, ma non si dica che non sono riconoscenti ad Ama. Boni sono boni (parlo al plurale, ma ...

Sanremo, le pagelle della seconda serata: da Bruno l'interprete a Fedez e Angelo Duro La Gazzetta dello Sport

Sanremo, pagelle look di stasera: Maneskin più sobri del previsto (tranne Victoria) (8), Madame in total blu p ilmessaggero.it

Sanremo 2023, le pagelle di Selvaggia Lucarelli: il Festival s’è mangiato e digerito la Belva… Il Fatto Quotidiano

Sanremo Pagelle Live: "Quest'anno niente ultimo posto per Tananai. Rosa Chemical Ma quale scandalo" La Stampa

Ecco i voti ai cantanti, alle canzoni e agli ospiti che sono saliti sul palco nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2023. Tutte le pagelle. In total white, emoziona la platea con la sua ...Gianni Morandi: 9 – È lui ad aprire la terza serata del 73esimo Festival di Sanremo annunciando Amadeus. Smoking Giorgio Armani d’ordinanza con giacca in velluto: non c’è altro da aggiungere. Amadeus: ...