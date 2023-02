Sanremo | pagelle look di stasera | Anna Oxa trasandata 4 | Leo Gassmann traslocatore 4 | Shari come Britney Spears 6 Mara Sattei e Madame stilose 8

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Terza serata per il 73esimo Festival di: occhi puntati sulla co-conduttrice della serata, Paola Egonu, in Armani (Francesca Fagnani ieri sera). I Maneskin tornano all'Ariston in...

Il giallo della canotta

leai look della terza serata: Shari Oops!... I Did It Again (6), Anna Oxa sul palco per caso, voto 3. A Gassman, Mengoni e Elodie il premio hot...I giornalisti de La Stampa Roberto Pavanello e Alice Castagneri danno i voti alle performance del secondo gruppo di cantanti in gara nella terza serata di2023, composto da Madame - Il bene nel male, Ultimo - Alba, Elodie - Due, Mr. Rain - Supereroi, Giorgia - Parole dette male, Colla Zio - Polvere, Marco Mengoni - Due vite, Colapesce Dimartino -...

Le pagelle della terza serata di Sanremo 2023 la Repubblica

Sanremo, le pagelle della seconda serata: da Bruno l'interprete a Fedez e Angelo Duro La Gazzetta dello Sport

Le pagelle di Sanremo LIVE: bene gli Articolo 31, benino Giorgia, Levante delude Tuttosport

Sanremo Pagelle Live: "Quest'anno niente ultimo posto per Tananai. Rosa Chemical Ma quale scandalo" La Stampa

Abbiamo ascoltato per la prima volta tutte e 28 le canzoni in gara. Co-conduttrice la pallavolista Paola Egonu, con il suo monologo sul razzismo. E poi la carica rock dei Maneskin, ormai super ospiti ...SANREMO 2023 PAGELLE ABITI – Siamo giunti alla terza serata, ovvero al giro di boa. Questa sera tutti e 28 i concorrenti del Festival di Sanremo 2023 si esibiranno sul palco. E sfoggeranno nuovi look, ...