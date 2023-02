Sanremo | Mengoni guida classifica generale Ultimo “solo” decimo

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Marcola, dopo le due serate di esibizione dei 28 artisti in gara. Seguono Colapesce Dimartino, Madame, Tananai, Elodie. Ecco tutte le altre posizioni: Coma Cose Lazza Giorgia Rosa ChemicalLeo Gassmann Mara Sattei Colla Zio Paola & Chiara Cugini di Campagna Levante Mr. Rain Articolo 31 Gianluca Grignani Ariete Modà gIANMARIA Olly Lda Will Anna Oxa Shari Sethu

LDA 12 Will 13 Shari 14 Sethu Classifica complessiva dopo due serate 1 Marco2 Colapesce ... Accedi alla web - app gratuita degli effettivi passaggi radiofonici delle canzoni di...La classifica della seconda serata di2023 , dopo l'esibizione dei restanti 14 cantanti in gara. A votare i giornalisti accreditati al Festival, divisi equamente in tre componenti: carta stampata, radio e web. A fine serata verrà ...

Sanremo 2023, Marco Mengoni guida la classifica generale | Festa con Albano, Ranieri e Morandi TGCOM

La classifica provvisoria della prima serata di Sanremo 2023. Mengoni in testa la Repubblica

Sanremo 2023, la classifica generale provvisoria: Mengoni davanti a Colapesce Dimartino La Gazzetta dello Sport

La classifica generale dopo la seconda serata di Sanremo 2023: in testa ancora Mengoni la Repubblica

Sanremo 2023, diretta prima serata. Mengoni primo in classifica. Blanco devasta il palco e viene fischiato. La ilmessaggero.it

È stata la serata del secondo gruppo di canzoni, 14 i big saliti sul palco dell’Ariston. A votare è stata solo la sala stampa: ecco la graduatoria ...Marco Mengoni resta saldamente in cima alla classifica, anche se - sostiene Amadeus - il distacco tra brano e brano è minimo ...