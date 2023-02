Sanremo? Mai visto | frega niente Sceneggiate solo per la visibilità

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 9 febbraio 2023) "Non ho mai guardato il Festival diin vita mia. Non mi interessa, zero totale". Massimo Cacciari, all'indomani della seconda serata all'Ariston, è netto e deciso. E parlando con Affaritaliani.it delle varia polemiche come quelle del cantante Blanco che ha distrutto i fiori sul palco, afferma: "Sono sciocchezze incredibili.come è ovvio che accadano adove si... Segui su affaritaliani.it