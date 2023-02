Sanremo | le altre pagelle di CM | Morandi | Ranieri e Al Bano meglio della MSN del Barcellona

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Non solo canzoni all'Ariston. Nella seconda serata del Festival di2023 ci sono stati momenti in cui i cantanti in gara hanno lasciato...

... la sicurezza con cui noi italiani viviamo ormai la dimensione internazionale e il mondo interconnesso, al punto che non sentiamo troppo il bisogno come inedizioni didi dimostrarci ...Will apre, Paola e Chiara chiudono . La seconda serata di2023 sarà un viaggio che più caleidoscopico e transgenerazionale non si può, visto che " nel ...poi ai due palchi collaterali con...

Sanremo 2023: Blanco distrugge le rose sul palco e le altre gif della prima serata WIRED Italia

Blanco a Sanremo 2023, Amadeus: "Ha chiamato e ha chiesto scusa" Sky Tg24

Sanremo, Amadeus: felice e sorpreso dagli ascolti. Blanco ha ... Agenzia askanews

Sanremo, stasera altre 14 canzoni. Francesca Fagnani debutta a fianco di Amadeus e Morandi, fra gli ospiti i Black Eyed Peas - Foto Gazzetta di Parma

Chi è il compagno di Francesca Fagnani, la “belva” a Sanremo: “Io e Enrico Mentana Una lotta contin... Il Riformista

È stata diffusa alla fine della seconda serata di Sanremo 2023 la classifica generale delle 28 canzoni presentate tra ieri e oggi. È la prima che tiene conto di tutti i pezzi, si basa sulle preferenze ...L'intervento di Angelo Duro a Sanremo 2023 "Non ho tempo da perdere ... Non sono come i maschi a casa che tanto amate e poi si scopano le altre. Vi fanno le coccole e vi fanno le vocine dolci. Appena ...