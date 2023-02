Sanremo | La Russa difende Mattarella | «Parlare di Costituzione non è mai sbagliato»

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 febbraio 2023)dinon è mai. Così il presidente del Senato Ignazio Lail presidente della Repubblica Sergiodopo la comparsata nella prima serata del Festival di. «Se poi quello sia il posto migliore o il discorso sia stato il migliore possibile non tocca a me giudicare. Sicuramente non c’entra nulla, che ha ricevuto un invito. E non credo conoscesse nei dettagli tutto quello che si sarebbe detto dal palco», aggiunge Lanel colloquio con Paola Di Caro pubblicato dal Corriere della Sera. Sul monologo di Benigni, Laspiega: «Sulla prima parte della, quella dei principi e dei valori, credo che nessuno abbia intenzione di ...