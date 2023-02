Sanremo | la Rai scarica Fedez o quasi

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Paolo Colettaa nome della Rai. Dopo la “performance” di ieri sera, in cui Federico Lucia ha attaccato il centrodestra, Berlusconi, Galeazzo Bignami e il ministro Roccella, la conferenza stampa del Festival diè il luogo per prendere un po’ le distanze da. “A nome della Rai ritengo che la libertà sia un diritto sacrosanto, che deve esprimersi attraverso tutte le forme di arte e pensieri – ha detto Coletta – sempre a nome della Rai, dei vertici e sul mio nome, in maniera molto netta sento di dirlo, mi dissocio fortemente dagli attacchi personali che la performance diha rappresentato, soprattutto nella gestualità”. Per la Rai sono degli atteggiamenti che “il servizio pubblico non può ammettere“. Viale Mazzini assicura che nessuno sapeva nulla di quanto avrebbe fatto ...