Sanremo | il monologo di Francesca Fagnani sui giovani nei carceri minorili | frecciata alla Ferragni o coincidenza?

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ieri sera è andata in onda la seconda serata del Festival dicondotto da Amadeus e accompagnato da Gianni Morandi e dco-conduttrice, la giornalista. Nel suo, dedicato e scritto insieme aidel carcere minorile di Nisida, la donna ha puntato i riflettori su un problema reale in Italia legato L'articolo

...Sergio Mattarella al Festival di. Per la prima volta, il presidente della Repubblica è stato ospite del teatro Ariston. E il presidente del Senato ha giudicato positivamente anche il...Il suo, onestamente, è stato undove non ho trovato parole fuori posto. Non una. ... Il ciclone Fiorello si abbatte su. Perché vince il dopo - Festival Lei raccontava e intanto ...

Sanremo 2023: il monologo politico, il monologo dolente Esquire Italia

Blog | Sanremo 2023, il monologo sull'Iran di Pegah Moshir Pour al Festival - Alley Oop Alley Oop

Sanremo, 9 feb. (askanews) - Un monologo scritto con i ragazzi del carcere minorile di Nisida. Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice di Belve, co-conduttrice per questa sera al Festival di ...Sanremo per le donne iraniane L’intervento di Pegah Moshir ... Fagnani e le parole dei ragazzi del carcere minorile È l’ora del monologo di Francesca Fagnani, con le «parole raccolte dentro al carcere ...