Sanremo è anche polemica | il Festival che fa discutere

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Si sa,non è solo musica e stile, negli anni è diventatouna kermesse legata alle polemiche. Dalle polemiche riguardanti i cachet passando per il videomessaggio registrato durante la serata finale di sabato, del presidente ucraino Zelensky. I CACHET Per questa 73° edizione Viale Mazzini ha imposto una soglia di 17 milioni di euro, nonostante i 42milioni di ricavi portati a casa grazie all’edizione da record dello scorso anno. Per questa edizione la Rai avrebbe venduto pacchetti dei break pubblicitari da 15 secondi a partire da 715.000 euro fino a un massimo di 1,7 milioni, mentre per una telepromozione la spesa sale circa 2,1 milioni. Amadeus, chequest’anno svolge il doppio ruolo di direttore artistico e conduttore dele che ha firmatoper l’edizione 2024, ...